 

Поргина влезла в алко-разборки оказавшегося на грани смерти Садальского и Кравченко накануне суда

06.02.2023, 23:32, Разное
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Российский актер, журналист и блогер Станислав Садальский всегда отличался взбалмошным гравом и рубил правду-матку. Актер не из тех, кто отмалчивается до последнего и всегда без стеснения обличает пороки даже самых звездных своих коллег.

Но недавно актер перегнул палку и открыто обвинил актрису Татьяну Кравченко в алкоголизме. Та сочла заявление клеветой и подала в суд. Но 71-летний Стас Садальский не промах и решил заручиться железными аргументами в своей правоте. В качестве подтверждения своим словам он привел заявление вдовы Караченцова Людмилы Поргиной, которая также говорила о том, что Кравченко прикладывается к бутылке.

В ответ на это Людмила Поргина возмутилась и заявила, что не собирается вмешиваться в чужие скандалы. По ее словам, в актерской среде многие позволяют себе выпить, но это никогда не доходило до абсурда.

“Таня выпивала — это было, но не одна Таня! Олег Ефремов и масса других его товарищей, которые могли после спектакля выпить, но это не значит напиться до чертиков и сорвать спектакль”, – отметила Людмила Поргина.

В заключение вдова Караченцова призвала коллег немедленно помириться и прекратить эти позорные публичные алко-разборки.

Напомним, недавно Стас Садальский оказался на грани жизни и смерти. Именно в таком состоянии люди попдают в реанимацию, что с ним и произошло. 24 января актера увезли на “скорой” в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением.


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