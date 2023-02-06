 

Количество погибших в Турции из-за землетрясения достигло 1762

06.02.2023, 22:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Число жертв землетрясения в Турции превысило 1700 человек, количество раненых превысило 12 тыс. человек, сказал гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

К данному моменту число погибших – 1762 человека, раненых 12 тыс. 68 человек, сказал Татар, передает РИА «Новости».

Также в результате стихийного бедствия обрушились свыше 6,8 тыс. построек.

Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, до этого сообщалось о более 2,5 тыс. жертвах в обеих странах. Россия отправила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию.

В ЕК заявили, что в Турцию направились спасатели из 10 государств Евросоюза.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06.21 / Пентагон не нашел денег на способную «обстреливать Москву» суперпушку

22.12.20 / Мутации COVID в Британии и ЮАР оказались разными

11.08.20 / Байден поддержал участников протестов в Белоруссии

22.09.21 / Ученые не исключают, что вскоре начнется новый ледниковый период

28.06.20 / У Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности и.о. министра образования и науки – Шмыгаль

21.06.22 / Названа дата начала пассажирских перевозок между Мелитополем и Крымом

14.01.22 / Сумму ущерба бизнесу Казахстана из-за протестов скорректировали

23.09.21 / Главред – у Зеленского связывают покушение на помощника украинского президента с борьбой с олигархами

01.12.21 / Прокуратура открыла дело по факту обстрела боевиками Станицы Луганской

11.06.21 / Стало известно о попытке Вашингтона заставить Абу-Даби отказаться от китайских технологий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика