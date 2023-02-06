Количество погибших в Турции из-за землетрясения достигло 1762

Число жертв землетрясения в Турции превысило 1700 человек, количество раненых превысило 12 тыс. человек, сказал гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

К данному моменту число погибших – 1762 человека, раненых 12 тыс. 68 человек, сказал Татар, передает РИА «Новости».

Также в результате стихийного бедствия обрушились свыше 6,8 тыс. построек.

Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, до этого сообщалось о более 2,5 тыс. жертвах в обеих странах. Россия отправила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию.

В ЕК заявили, что в Турцию направились спасатели из 10 государств Евросоюза.

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