Белоруссия оценила материальный ущерб от действий фашистской Германии в 2,3 трлн долларов

Минимальный материальный ущерб, нанесенный во время Великой Отечественной гитлеровской Германией, составляет не менее 2,3 трлн долларов, сообщил генпрокурор страны Андрей Швед.

Спецкомиссия, определившая ущерб, начала работу по этому вопросу еще в октябре 2022 года, она устанавливала размеры материального ущерба, нанесенного БССР в годы войны, сказал Швед в интервью «Беларусь 1».

В понедельник президенту страны Александру Лукашенко доложили, что сумма составляет 43,5 тыс. тонн золота, либо по действующему курсу доллара США 2 трлн 300 млрд долларов.

В октябре 2022 года Польша раскрыла требования к Германии по нанесенному во время Второй мировой войны ущербу, их она оценила примерно в 1,3 трлн долларов.

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