 

Белоруссия оценила материальный ущерб от действий фашистской Германии в 2,3 трлн долларов

06.02.2023, 22:16, Новости дня
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Минимальный материальный ущерб, нанесенный во время Великой Отечественной гитлеровской Германией, составляет не менее 2,3 трлн долларов, сообщил генпрокурор страны Андрей Швед.

Спецкомиссия, определившая ущерб, начала работу по этому вопросу еще в октябре 2022 года, она устанавливала размеры материального ущерба, нанесенного БССР в годы войны, сказал Швед в интервью «Беларусь 1».

В понедельник президенту страны Александру Лукашенко доложили, что сумма составляет 43,5 тыс. тонн золота, либо по действующему курсу доллара США 2 трлн 300 млрд долларов.

В октябре 2022 года Польша раскрыла требования к Германии по нанесенному во время Второй мировой войны ущербу, их она оценила примерно в 1,3 трлн долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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