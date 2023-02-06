Полянский рассказал о женах украинских военных, просящих оставить бойцов в плену в России
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Родня украинских военнопленных обращается к российской стороне с просьбой не возвращать их, чтобы бойцов вновь не отправили на поле боя, сообщил зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.
Матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в РФ и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать, сообщил Полянский в СБ ООН, передают «Известия».
Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо».
Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.
Также в ходе выступления Полянский указал на риторику восточноевропейских политиков, которые готовятся «разделить Россию».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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