Полянский рассказал о женах украинских военных, просящих оставить бойцов в плену в России

Родня украинских военнопленных обращается к российской стороне с просьбой не возвращать их, чтобы бойцов вновь не отправили на поле боя, сообщил зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в РФ и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать, сообщил Полянский в СБ ООН, передают «Известия».

Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо».

Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.

Также в ходе выступления Полянский указал на риторику восточноевропейских политиков, которые готовятся «разделить Россию».

—