 

“Совсем сдал”: старик Ширвиндт с клюкой еле волочит ноги

06.02.2023, 22:15, Разное
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В этом году народному артисту РСФСР Александр Ширвиндту исполнится 89 лет. Несмотря на почтенный возраст, актер продолжает работать. Например, недавно он вышел на сцену Театра сатиры ради спектакля “Где мы?”. В этой постановке у артиста главная роль.

Спектакль посетила фигуристка Татьяна Навка. Своими впечатлениями от происходящего на сцене действа олимпийская чемпионка поделилась в популярной соцсети. Она также выложила видео, снятое во время поклона актеров после постановки.

В комментариях отметились те, кто своим глазами видел спектакль с Ширвиндтом. Одна из поклонниц заметила, что состояние актера, превратившегося в старика из-за длинных седых волос, оставляет желать лучшего. “Он (Александр Анатольевич. – Прим. ред.) уже совсем сдал”, – написала поклонница.

И действительно. Александр Ширвиндт, судя по опубликованному Татьяной Навкой видео, пользуется клюкой и еле волочит ноги. В том, что артист с трудом передвигается, нет ничего удивительного, ведь возраст дает о себе знать. Поклонники больше поражены постановкой. “Ужасный спектакль, добрая часть зала ушла в антракте. Я пожалела, что осталась”, “Мы тоже еле до конца досидели. Дикая глупая чушь этот спектакль!”, – написали зрители.


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