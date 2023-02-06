Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию

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06.02.2023, 20:55, Новости дня
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В Турцию вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями, они будут помогать в ликвидации последствий землетрясения.

На сайте МЧС РФ говорится, что из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148, на его борту замглавы ведомства Александр Чуприян. Следом за ним вылетели еще два самолета, также один Ил-76 отправился в Сирию.

Также сообщается, что МЧС направило в Турцию аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения непосредственно в зоне бедствия.

Ранее сообщалось, что к разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии после землетрясения привлечены более 300 российских военных из числа группировки ВС России.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность РФ оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения. При землетрясении в Турции и Сирии погибли более 2,5 тыс. человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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