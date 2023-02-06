 

Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк

06.02.2023, 20:54, Разное
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6 февраля российскому фигуристу и супругу актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву исполнилось 52 года. Обычно в такой день члены семьи поздравляли его, но в этом году все было совершенно иначе. Понятное дело, что сейчас в семье Анастасии Заворотнюк не самые простые времена, ведь актриса тяжело больна. Уже четыре года она борется с редким видом рака мозга – глиобластомой.

Напомним, звезда сериала “Моя прекрасная няня” Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии 13 сентября 2019 года. С тех пор фанаты живут в неведении и безнадеге, ведь никаких новостей о жизни и состоянии всенародной любимицы нет, семья до сих пор держит все в тайне. Не удивительно, что Петр Чернышев не мог терпеть вечно и сидеть у койки больной жены и начал дальше строить жизнь и карьеру, зарабатывая деньки в ледовых шоу Татьяны Навки.

В день рождения мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева и вовсе случилось странное затишье. Многие коллеги отмолчались, а старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна, вообще не написала об отчиме ни слова. хотя обычно она активна в соцсетях. С чем связан такой уход Чернышева из жизни Заворотнюк, не понятно. Ясно одно – тяжелая болезнь члена семьи не повод отчаиваться, ведь в любом случае, надо жить дальше.


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