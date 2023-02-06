 

Мы не прощаемся

06.02.2023, 20:09, Разное
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Но! 7 февраля Мосгорсуд рассмотрит сразу две наши апелляционные  жалобы на решения Басманного суда — о признании недействительными свидетельств о регистрации печатных изданий «Новая газета» и «Новая рассказ-газета». На каждую жалобу  в расписании суда отведено по 5 минут.Накануне выхода, вероятно, последнего номера журнала редакция «Новой газеты» спросила своих соучастников: «Как вы считаете, за эти 5 минут суд:— проштампует решение и лишит статуса СМИгазету с 30-летней историей;— разберется и отменит решение Басманного судав связи со статьей 29 Конституции России?»На момент подписания этого номера в печать проголосовали 7034 наших активных читателей — рекордное количество для подобных опросов.96,9% ответили — «проштампует». 3,1% еще верят в справедливость — «отменит».То есть, подавляющее число читателей продемонстрировали, что они все всё понимают.Мы верим и знаем, что еще встретимся, и не только в интернете.И еще не раз скажем вам: «И снова здравствуйте!». И может быть, случится это даже раньше, чем нам всем сегодня кажется.🔸Поддержать нас пожертвованием 👉 donate.novayagazeta.info📍Купить номер 👉 novayagazeta.shop/new2023

Источник: Новая газета


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