Saic представила самый аэродинамичный автомобиль в Китае

По данным CarNewsChina.com, компания Feifan Auto представила электрический седан F7, коэффициент аэродинамического сопротивления которого составляет (Cx) 0,206. Поэтому его можно назвать одним из самых аэродинамичных автомобилей Китая.

Автомобиль оснащен электрическими безрамными дверями, стеклянной крышей, которая занимает почти 2 метра, и 3 ЖК-экранами в передней части под одним стеклом. Длина Feifan F7 составляет 5 000 мм, ширина – 1 953 мм, высота – 1 494 мм. Колесная база равна 3 000 мм.

Базовая модель Feifan F7 оснащена одним электродвигателем, расположенным сзади, мощностью 340 лошадиных сил. Полноприводная модель также оснащена дополнительным двигателем мощностью 204 лошадиные силы. Общая мощность установок составляет 544 лошадиные силы.

Каждая версия оборудована тяговой батареей емкостью 90 кВт/ч с запасом хода 600 и 666 км. Модель доступна в Китае по цене от 280 000 юаней (2,9 миллиона рублей).