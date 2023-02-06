 

Курс доллара превысил 71 рубль впервые с 9 января 2023 года

06.02.2023, 20:05, Разное
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Курс доллара в ходе валютных торгов 6 февраля впервые с 9 января 2023 года превысил 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 18:38 по московскому времени, валютный курс вырос на 0,46% до 71,06 рубля. Евро упал до 76,2 руб. (-0,9%). Юань прибавил 1 копейку и составил 10,43 рубля.

6 февраля Антон Силуанов, министр финансов России, заявил, что доверие россиян к доллару США падает.

По мнению Артема Деева, руководителя аналитического отдела AMarkets, в ближайшую среду курс доллара будет зафиксирован на уровне 71-72 рубля. Это говорит о медленном снижении стоимости национальной валюты.


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