 

Мнение: Кто пустил Пригожина в военный самолет?

06.02.2023, 20:00, Разное
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Хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин совершил боевой вылет в качестве штурмана фронтового бомбардировщика Су-24М и «отбомбился по Бахмуту». И передал привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

К чему бы это? Пригожин начал президентскую предвыборную компанию?

Владимир Путин в начале своего президентства, помнится, тоже поднимался в небо. Но не бомбил…

У ЧВК «Вагнер» нет своих истребителей и бомбардировщиков. Но кто-то же пустил  Пригожина прокатиться в  военном самолете. Не думаю, что это могло произойти без согласования с руководством минобороны. Или хотя бы с командованием ВКС…

На снимке: Владимир Путин и Евгений Пригожин (справа). Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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