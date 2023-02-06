Мнение: Как Россия избежала зелёного налога, провальный год псевдомяса и «зелёные войны» в США

1. В Европе вскоре должен заработать так называемый углеродный налог, которым будут облагаться продукты, при производстве которых было сожжено много углеводородов и выпущено в атмосферу много CO2. Налог касается не только европейских, но и импортных товаров, однако на Россию он почти не подействует, а возможно, будет даже и выгоден для нас (ссылка):



13 декабря 2022 года участники переговоров Совета и Европейского парламента достигли соглашения временного и условного характера о механизме корректировки углеродных границ (CBAM).

Что касается продуктов и секторов, которые подпадают под действие новых правил, CBAM первоначально будет охватывать ряд конкретных продуктов в некоторых из наиболее углеродоемких секторов: чугун и сталь, цемент, удобрения, алюминий, электроэнергия и водород, а также некоторые прекурсоры и ограниченное количество продуктов переработки. В соответствии с предварительным соглашением CBAM начнет действовать с октября 2023 года.

Как вы понимаете, с учётом вышеприведённой таблицы, Евросоюз хочет, чтобы Китай, Россия и Индия, которые, в основном, и поставляют эти энергоёмкие продукты в ЕС, при этом используя для их производства много “грязной” тепловой энергии, платили этот новый колониальный налог, который позволит им субсидировать своих производителей, делая их продукцию внутри ЕС конкурентоспособной.

Некоторые эксперты уверены, что это не имеет отношения к борьбе за чистое небо — идет откровенный передел мирового рынка.

Однако я не согласен с этим мнением, ведь товары из ЕС при этом не получат преимущество на мировом рынке, потому что не станут конкурентоспособными. Этот углеродный налог не будет взиматься в других странах, а значит, ЕС просто хочет нерыночными методами и в обход норм ВТО создать преференции своим производителям.

Конечно же, со стороны всё будет выглядеть чинно-благородно, ведь Польшу тоже заставят платить этот налог за то, что она использует свои угольные ТЭС, только потом она тихо-тихо получит эти деньги обратно в свой бюджет в виде субсидий, в то время как деньги китайцев, индийцев и россиян пойдут на финансирование “зелёного перехода” Европы.

По разным оценкам, сумма углеродного налога для поставщиков из России может составить от 2 до 6,5 млрд евро ежегодно. Думаю, что с Китая они получат гораздо больше

Такие цифры фигурировали в 2021 году, но в связи с тем, что против нас с 2022 года вводятся всевозможные санкции и потолки, то, вероятно, экспорт в ЕС всех товаров из России будет неуклонно сокращаться, в частности удобрений, стали, алюминия, электроэнергии.

…что касается углеродного налога в отношении наших экспортёров, то тут всё может произойти в соответствии с русской поговоркой:

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!

То есть, ещё неизвестно, как сработает этот налог, и кого он ударит по голове.

Ведь если наши экспортёры сократят поставки своих товаров, не согласившись с грабительским налогом, а в Европе образуется их дефицит, то рост рыночных цен может привести к тому, что наши экспортёры смогут поставлять свою продукцию и уже уплачивать налог без потери доходов, потому что этот налог из-за выросшей цены ляжет на плечи европейских потребителей.

2. Виктор Мараховский пишет про нарастающие проблемы у производителей псевдомяса. Нам рассказывали, что псевдомясо – суперперспективный рынок, что это инновационный продукт, продажи которого будут неудержимо расти, пока не охватят всё человечество. Но что-то пошло не так (ссылка):



Как сообщают грустные дятлы светлого экологического будущего, у флагманов растительного мяса – Beyond Meat и Impossible Foods – что-то не складывается бизнес.

“Продажи упали, что, согласно недавнему сообщению Bloomberg, привело к тому, что Impossible Foods Inc., производитель фейковых гамбургеров и поддельных сосисок, готовится сократить около 20% своего персонала.

Продажи Beyond Meat упали более чем на 22% в третьем квартале 2022 года, и компания тоже готовится сократить 20% своих сотрудников. Компания также потеряла нескольких руководителей.

Продажи [псевдомяска – В.М.] в супермаркетах упали на 15% г/г по состоянию на 1 января, по данным исследовательской компании IRI, в то время как заказы в ресторанах упали на 9% за 12 месяцев, согласно NPD Group”.

…А я ведь ещё помню оптимистичные вопли 2019-2020 годов о том, что рынок псевдомяса – он ух, он офигенно перспективен, он стилен, моден, молодёжен, за ним грядущее, ув. друзья.

Вопрос: что случилось?

Моя скромная версия: мало того, что псевдомясо есть соевая дрянь, так оно ещё и, согласно источникам, в среднем на 104% дороже настоящего.

А весь мир – в том числе и передовой – под крики о “ростках нового оптимизма” и “признаках экономического восстановления” – сейчас некоторым образом беднеет.

Поэтому переплачивать вдвое за соевую дрянь в обмен на чувство этического превосходства и экологической праведности – желающих всё меньше.

…Но, конечно, “зелёное лобби” найдёт способ. В конце концов, не зря же все как-то резко позабыли тучную свеклятину с соятиной и теперь пиарят вкусную и полезную личинятину со сверчатиной. Есть мнение, что внедрение насекомого мяска произойдёт так же, как произошло внедрение т.н. “биотоплива”: производителей попросту законодательно обяжут добавлять в котлеты, булочки и всё такое 15, 20, 25% личинок.

Как вы думаете, коллеги, поедут ли наши люди отдыхать в Европу как раньше, зная, что мясо в магазинах и ресторанах там принудительно нашпиговано личинками и сверчками? Полагаю, да. Потому что зарубежный туризм — это не про удовольствие, это про фото в Инстаграме на фоне Эйфелевой башни.

3. Дела идут плохо не только у зелёных «мясников», но и у зелёных финансистов (ссылка):

В США продолжаются “зелёные” войны.

Прокуроры 25 штатов подали в суд на администрацию Байдена. Они требуют запретить правительству США направлять пенсионные накопления американцев в “зелёные” ESG-фонды. Речь идёт о колоссальных деньгах – 12 триллионах долларов накоплений 150 миллионов американцев.

За последние полгода многие республиканские штаты стали выдавливать крупные банки и хедж-фонды с Уолл-Стрит, которые навязывают ESG-повестку. По этому пути пошли Техас, Луизиана, Миссури, Западная Вирджиния. Они отказываются вести бизнес с финучреждениями, которые перенаправляют инвестиции из традиционной энергетики в зелёную индустрию.

Локальной победы в этом противостоянии уже удалось достичь губернатору Флориды Рону Десантису. Он угрожал лишить BlackRock – крупнейший американский хедж-фонд – доступа к 13 миллиардам долларов пенсионных накоплений жителей Флориды. BlackRock был вынужден отказаться инвестировать эти средства в ESG-фонды.

Впрочем, на этом проблемы BlackRock не закончились. Его сейчас обвиняют в попытке стать монополистом на рынке поставок электроэнергии в США – чтобы затем уже нерыночными методами навязывать “зелёную” повестку. Прокуроры 13 штатов завели отдельное расследование по этому поводу.

С началом энергокризиса ESG-догмы резко вышли из моды. Активы ESG-фондов за прошлый год рухнули на 30%. Поэтому они и пытались получить доступ к пенсионным накоплениям американцев – чтобы удержать на плаву свою “зелёную” финансовую индустрию, которые нынче несёт одни убытки.

Но сейчас штаты начинают активно саботировать действия действия Белого дома и крупнейших банков с Уолл-Стрит по навязыванию ESG-повестки.