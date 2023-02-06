 

Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея

06.02.2023, 19:25, Новости дня
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В Москве задержали пьяного мужчину, который пытался похитить тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади, сообщили в силовых структурах.

Источник заявил, что инцидент произошел в ночь на 6 февраля. По его словам, мужчину задержали, когда он попытался открыть мавзолей, где находится тело Владимира Ленина, и похитить его. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.

Отмечается, что на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

Ранее полицейские задержали гражданку США Алисию Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, которая позже рассказала, что хотела показать животному страну.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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