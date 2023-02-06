 

Нависшее веко и опухшее лицо: Переделанную под Джоли дочь Успенской растоптали

06.02.2023, 19:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дочери королевы русского шансона Любови Успенской татьяна Плаксиной 33 года. С недавних пор она живет душа в душу со своей матерью, которую раньше и видеть не могла. Скандальная художница на всю страну обвиняла мать в домашнем насилии. Бросив ее, она улетела к отцу в США, где жила некоторое время. Но за океаном ее преслеовали одни удачи. Более того, дочь Успенской увлеклась запрещенными веществами, что превратило ее жизнь в кромешный ад и постоянно позорило ее мать.

Сейчас дочь Успенской кажется совершенно приличным человеком. Она строит музыкальную карьеру, бросила вредные привычки и стала даже симпатичной. Дошло до того, что Плаксину стали сравнивать с Анджелиной Джоли. Однако с этим согласны не все. Светский критик Лена Миро в своем ЖЖ завуалированно высмеяла такое сравнение.

“Любки Успенской Танька Плаксина показалась во всей красе поклонникам матери… А что – действительно похожи! Таня даже еще симпатичнее – вон, как смотрит! Ну, а то, что овалом лица – немного в маму, так это плюс, а не минус, как некоторые могут подумать”, – написала Миро.

В конце блогер предложила поклонникам ответить, с кем сравнивали их.

“Мне пару раз выдавали “вылитая Белла Хадид!!” (Еще когда у меня были длинные волосы) от такого “комплимента” начинало трясти т к Беллу красоткой не считаю – обычная тощая девушка с редкими волосами да ещё той же проблемой что у меня – нависшим веком”; “Меня однажды сравнили с Муравьевой, потом с Гузеевой… Видимо в тот период времени лицо было с отеками (беременная)”, – написали фанаты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.21 / Криптомонетный двор Туркменистана выпустил юбилейные биткоины

24.11.22 / Осталась в паспорте Прилучной? Муцениеце ответила на вопрос о фамилии после скандального развода

07.03.21 / Борьба сумо – история и основные правила

30.06.22 / Бессмысленные и оскорбительные — обозреватель Independent о словах Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

08.04.22 / Топ-модель Жозефин Скривер вышла замуж через четыре года после помолвки

07.12.22 / Елена Подкаминская: о семье, карьере и ностальгии по детству

17.12.21 / Мужчина забрел в заброшенную каменоломню и нашел скрытую комнату, которую никто не открывал 80 лет

11.10.22 / Первый этап реновации в Москве завершен на 40%

18.09.22 / Мнение: Кто охраняет трубу?

22.05.22 / Чем Высоцкая откармливает больного Кончаловского: Рецепт освежающего десерта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика