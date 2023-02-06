 

Госдума обяжет чиновников иметь недвижимость

06.02.2023, 19:33, Разное
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Комитетом Государственной думы по этике был предложен законопроект, который сделает владение недвижимостью обязательным условием для вступления в должность.

Согласно законопроекту, муниципальные депутаты обязаны иметь не менее 100 квадратных метров жилой площади в их избирательном округе, а для депутатов Госдумы, министров и других чиновников высокого уровня будет необходимо иметь не менее 800 квадратных метров жилья в пределах центра Москвы. В учёт пойдёт жильё, приобретённое чиновником, его супругой, детьми и родителями.

– Как человек, который ничего не достиг, ничего не имеет, будет управлять хоть чем-то? Имеет недвижимость – значит может дела вести! – заявил заместитель председателя комитета.

Изначально, комитет рассматривал возможность учёта премиальных автомобилей, яхт и другого транспорта, однако предпочтение было отдано именно недвижимому имуществу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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