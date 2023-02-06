Мнение: Об украинских ударах по Москве… Первый залп?

Украинские читатели тут резонно скажут: «а что такого?». Почему Киев типа можно, а Москву, значит, нельзя? Да и вообще, столько «красных линий» разной степени толщины и оттенков уже преодолены без особых последствий, что…

Меж тем два удара уже пропущены.

И оба довольно-таки сильных. Пока, слава Богу, вербальных. Но каждый такой удар буквально на глазах расширяет «окно возможностей».

На минувшей неделе представитель украинского президента Владимира Зеленского, член комитета парламента Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Фёдор Вениславский заявил в интервью немецкой газете Bild, что Киев не будет гарантировать неиспользование западной техники против целей в России. Он отметил, что некоторые западные эксперты живут в «параллельном мире», заявляя о том, что #Украина «должна обещать, что не будет использовать свою военную технику на территории РФ».

«Украине законно наносить удары по российской территории – всем, включая, конечно, и западное оружие. Все военные объекты, с которых ведется “война” против Украины, являются законными военными целями», – сказал полпред. По его мнению, все места, где Россия хранит свои ракеты и «каждый командный центр», в том числе и в Москве, также являются законными военными целями Украины. При этом Фёдор Вениславский пояснил, что решение о нападении на территорию России будет зависеть от украинского военного руководства.

Как минимум, такой сценарий в руководстве Украины обсуждается. Ранее советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что внутренняя #эскалация конфликта в России неизбежна и удары будут наноситься по разным целям, в том числе по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. Также поступают сообщения, что украинский ВПК модернизирует советские БПЛА большой дальности с целью повышения эффективности их применения: похоже, атаки на военные аэродромы под Саратовом и Рязанью были своего рода «пробой сил», а полученные данные активно используются при доработке беспилотников.

На этом фоне слова западных политиках о «гарантиях» со стороны Киева приобретают весьма интересный смысл. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о достижении консенсуса с президентом Украины Владимиром Зеленским об отказе от ударов по территории России из западного оружия. А ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал, что Украина не должна наносить удары по территории России из поставляемого ей Западом оружия. Политик назвал один из критериев поставки оружия и техники ВСУ — они «не должны приводить к эскалации конфликта». Но это всего лишь означает, что Киев должен воздерживаться от ударов по Москве только из того оружия, которое входит в пакеты западной помощи. В отношении, например, БПЛА украинского производства, даже если на них будут установлены западные блоки управления и наведения, таких ограничений нет.

Ну а сдержанная реакция Москвы на заявления украинских чиновников довольно высокого ранга, лишь подогревает аппетиты Киева. Который в крайнем случае снова спрячется за риторикой о «вреде курения».

Итак, российская #столица – фактически «под прицелом», что подтверждает и размещение некоторых установок на крышах московских зданий. Когда последует реальный удар?

И чем тогда ответит #Кремль?

Новым зажигательным твитом?

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