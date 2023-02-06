Вылитая Джоли! – Личное мнение

33-летняя дочь Любки Успенской Танька Плаксина показалась во всей красе поклонникам матери.

Фотография вызвала — мало сказать! — восторг. Пресса цитирует восхищённых людей: «Таня стала похожа на Анджелину Джоли»!



Фото: Соцсети

Ну, вот такая фотография Тани с мамой и Джоли, которая видимо теперь не сможет уснуть от злости.

А что — действительно похожи! Таня даже ещё симпатичнее — вон, как смотрит!

Ну, а то, что овалом лица — немного в маму, так это плюс, а не минус, как некоторые могут подумать.

Брови Тани чёрные. Губы хорошие, взгляд с поволокой. Мама рядом, видно, гордится красивой дочерью. Да куда там Джоли до Тани, да?

Да. Да и сама Любка — с кем бы правильнее сравнить её красоту? Думаю, похожа на Мерилин Монро. А чего — тоже блондинка! В общем, Любка с Танькой похожи на Мерилин и Анджелу и даже лучше!

Что, Джоли, съела?

А с кем вас сравнивают? На кого вам нравится быть похожей?

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