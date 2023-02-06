Мнение: Перестановки

На Украине готовятся важные перестановки в высшем звене управления. Должен уйти на другое место работы министр обороны Резников, его место может занять руководитель ГУР Буданов. Предположительно, речь идёт об устранении британской сетки влияния и замене её на американскую. Видимо, по этому поводу и приезжал недавно бывший британский премьер Джонсон.

Здесь есть и еще один момент: возраст перемещаемых чиновников. Кадровый состав украинской власти существенно молодеет. Активно идёт смена поколений. Это, конечно, создает определенные риски, связанные с недостатком опыта и чисто житейской мудростью, но на фоне окаменевшего говна мамонта, десятилетиями сидящего по всем кабинетам в России и перемещаемого между ними во всех направлениях, здесь есть и свои плюсы.

Прокремлевские СМИ и каналы уже начинают обсуждать, с какой повесткой пойдет на выборы 24 года незаменимый Путин. Проще говоря — начинается мыслительная деятельность — что он будет врать, чего еще не врал? В общем-то, выборы в России — это полная туфта, но ритуально поездить по ушам с какой-нибудь ахинеей все-таки надо. И понятно, что никакого будущего в этой ахинее не просматривается и не может просматриваться — вся эта зомби-публика живет только в прошлом и единственное, куда может тянуть страну — за собой в могилу.

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