 

Китайский Beijing BJ40 продают в РФ за 3,4 млн рублей

06.02.2023, 18:50, Разное
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Новый китайский внедорожник Beijing BJ40 стало возможным приобрести на российском рынке.

Данный автомобиль готов доставить частный дилер из Владивостока. Цена китайской модели составляет 3,4 миллиона рублей. Аналогичная цена применена для модели паркетника Haval Dargo отечественной сборки. Новый экземпляр имеет множество сходств с американским конкурентом — Jeep Wrangler. Для россиян доступна модель с бензиновым и дизельным агрегатом.

В первой версии модель имеет отдачу 163 л.с., а вторая модификация на 224 л.с. мощности. В обоих случаях применили автоматическую трансмиссию и систему полного привода. В максимальной комплектации предусмотрели улучшенные внедорожные опции.


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