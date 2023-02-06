 

Peugeot представила китайскую версию нового кросс-лифтбека Peugeot 408X

06.02.2023, 18:50, Разное
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Совместная компания Dongfeng-Peugeot представила на китайском рынке новый пятидверный лифтбэк Peugeot 408Х.

Если для глобального рынка предложили модификацию с гибридной силовой установкой, то для Китая доступна комплектация с турбированным бензиновым двигателем на 1,6 литра с мощностью 175 л.с. В данной версии предусмотрели восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Остальные характеристики и параметры не отличаются от европейской модификации.

Модель имеет пластиковый обвес по всему кузову. Новый лифтбэк Peugeot 408Х будет продаваться в Китае уже с апреля текущего года, однако пока производитель не раскрывает стоимость автомобиля в базовой комплектации.


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