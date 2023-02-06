 

Силуанов заявил, что доверие к доллару как к расчетной валюте ушло

06.02.2023, 18:45, Разное
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Антон Силуанов, министр финансов, заявил, что в РФ теряют уверенность в ценности доллара как расчетной валюты.

По его словам, “резервные конвертируемые валюты” (доллар, евро, фунты стерлингов и другие) являлись высшими расчетными единицами. Тем не менее нынешняя ситуация показывает, что эти валюты – абсолютно ненадежный инструмент, который легко отменить. Именно поэтому практически полностью потеряно к ним доверие в России.

10 января 2023 года Антон Силуанов заявил, что дефицит российского бюджета в прошлом году составил 3,3 триллиона рублей (2,3% ВВП). Начало специальной операции на Украине изменило много макроэкономических условий, также российское правительство приняло меры для помощи семьям и поддержки других граждан, что потребовало дополнительный объем ресурсов.


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