Зеленая в стиле милитари и атласная макси на молнии: возвращение тренда 90-х годов – юбки карго

В 2022 году были модными юбки карго. И хотя возвращение тенденций моды девяностых началось еще в 2022 году, эксперты прогнозируют, что это будет один из главных трендов для юбок, который охватит нынешний год.

Вам может показаться, что все юбки карго одинаковы, но на самом деле в этой тенденции много разнообразия. Юбки карго бывают разной длины и цвета, кроме того, в их основе могут быть самые разные материалы, что придает стилю совершенно новый вид. Юбку карго можно легко сочетать с базовыми топами и блузами. Если вы полагаете, что этот элемент гардероба не для вас, попробуйте дать ему шанс.

В этом есть смысл, ведь юбка карго – это одежда, которая прощает все ошибки стиля. С ней можно комбинировать практически все, что вы сможете найти в своем гардеробе, и все равно будете выглядеть шикарно или так, будто у вас есть личный стилист.

Черная юбка карго макси

Она не только очень удобна, но и универсальна. Эту юбку можно будет сочетать практически с чем угодно, а уж однотонный образ будет выглядеть по-настоящему шикарно. Если дополнить его черными ботинками, солнцезащитными очками и элегантной сумкой, вы заново влюбитесь в себя.

Зеленая мини-юбка карго

Зеленый в стиле милитари – это цвет, который можно носить круглый год. Сочетание зеленой мини-юбки карго с изящным белым топом с открытыми плечами – это отличный способ сочетать женственность со стилем милитари. Вы можете сменить топ на черный свитер для более холодной погоды. Только не забудьте надеть под юбку теплые колготки.

Атласная юбка карго макси

Если вы попробуете представить себе юбку карго, наверняка на ум вам придут ткани деним или хаки. Тем не менее этот предмет гардероба может быть изготовлен из самых разных материалов, например из атласа или шелка. Помимо того что вы получите просто райские ощущения от соприкосновения ткани с кожей, юбка будет облегать ваши женственные изгибы, но не сидеть слишком плотно на теле.

Юбка карго цвета слоновой кости

Существует множество вариантов этого предмета гардероба, но, поскольку весна – это время, когда темные оттенки лучше всего отложить, легкая юбка карго цвета слоновой кости станет вашим выбором. Она отлично смотрится с любым оттенком кожи и может быть дополнена вещами похожих или контрастных оттенков.

Коричневая юбка карго макси

Такая вещь просто необходима тем, кто любит землистые оттенки. Она выглядит непринужденно и хорошо сочетается с другими подобными тонами, например бежевым или зеленым. И хотя из любого материала можно сшить просто великолепную юбку, в данном случае следует выбирать саржу или жатую ткань.

Серая мини-юбка карго

Юбки карго мини и цвета хаки выглядят просто потрясающе в сочетании с изделиями из кожи. Попробуйте дополнить свой образ ботинками с высоким голенищем и блейзером оверсайз. Можно предпочесть и жакет из искусственной кожи, и, поскольку плиссированная ткань сохраняет тепло, этот наряд хорошо подходит и для более холодных дней.

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Зеленая юбка карго макси

Подбирая что-то для юбки карго, постарайтесь дать шанс вещам, которые, на первый взгляд, не очень сочетаются между собой. В конце концов, мода вовсе не обязана быть строгой. Почему бы не позволить ей быть неожиданной и веселой? Выбирайте разные текстуры, цвета и дизайны.

Допускается и многослойность, например блуза, поверх которой можно надеть жилет с искусственной меховой окантовкой.

Темно-серая юбка карго длины миди

Если вы впервые пытаетесь выбрать юбку карго, но понятия не имеете, с чего начать, самым простым вариантом станет приобретение юбки длины миди, которую можно сочетать с топом соответствующего цвета. Контрастной деталью могут стать объемные аксессуары. В качестве примера можно рассмотреть темно-серую юбку карго длины миди с темно-серым топом с длинными рукавами, дополнив все это ботинками черного цвета и большими солнцезащитными очками

Юбка карго макси на молнии

Несмотря на то что юбки карго сами по себе отнюдь нельзя назвать скучными, если вы ищете что-то более привлекательное, рассмотрите юбку на молнии. Такие варианты представлены и в виде мини-юбок. Самое приятное, что вы можете застегнуть молнию полностью или сделать разрез, который будет заканчиваться настолько высоко, насколько вы захотите.

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Мини-юбка в стиле пэчворк

Джинсовая ткань в стиле пэчворк стала массовым трендом в последние пару лет. Юбки карго в этом стиле тоже популярны. Карманы являются важной частью образа, они могут быть выполнены из другой ткани или из ткани другого цвета, что придаст вещи уникальный вид.

Джинсовая юбка карго макси

Деним готовится стать популярным в 2023 году. Из этой ткани будут шиться платья, брюки и, конечно же, юбки. Если вы ищете юбку карго, дополните ею свой гардероб и обязательно выберите модель из джинсы.

Мини-юбка карго

Если вы предпочитаете универсальные образы, такая юбка станет для вас лучшим выбором. С юбкой длины мини вы можете надеть футболку и кроссовки, чтобы чувствовать себя максимально комфортно.