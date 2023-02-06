Скандалы: Бизнес-клан

Крупнейшую иностранную ассоциацию могут признать иноагентом

Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ), в которую входят 500 компаний из ЕС, могут признать иноагентом. Минюст уже проводит проверку организации, выяснили «Известия». Ранее в министерство обратилась «Общественная потребительская инициатива». Ее смутил тот факт, что часть иностранных компаний, входящих в ассоциацию, покинули Россию, но АЕБ продолжает влиять на политику страны — например, она выступала против параллельного импорта.

Новый агент

Минюст проводит документарную проверку Ассоциации европейского бизнеса с тем, чтобы оценить, выполняет ли она функции иностранного агента. Министерство начало изучать бумаги организации 12 января, завершить процесс оно должно было к 3 февраля. Об этом говорится в документах ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

В организацию входят 500 компаний из Евросоюза, в частности Coca-Cola HBC, Henkel, OBI, Nike, Mercedes-Benz, Metro, Procter&Gamble, Bacardi, Bank Credit Suisse. В АЕБ работают иностранные граждане, возглавляет ее Тадзио Шиллинг, председатель правления — Йохан Вандерплаетсе.

Организация получает средства из-за рубежа: от иностранных граждан, например, членские взносы либо от наших юридических лиц, которые учреждены иностранцами, отмечает «Общественная потребительская инициатива» в письме в Минюст (есть у «Известий»). ОПИ подчеркивает, что большинство зарубежных государств и организаций, чьи интересы представляет ассоциация, открыто высказали в отношении РФ негативную позицию. Поэтому осенью общественники попросили министерство включить АЕБ в реестр НКО, выполняющих функции иноагента.

ОПИ обращает внимание, что крупнейшая иностранная ассоциация действует в интересах зарубежных компаний, например, участвует в российской политической деятельности — в сфере органов публичной власти и законодательного регулирования прав. Хотя часть организаций, которые входят в нее, уже покинули РФ. Таким образом, АЕБ соответствует признакам некоммерческой организации, которая выполняет функции иностранного агента, считают общественники.

— Зарубежные компании исполняют санкции — они прекратили работу на рынке РФ, зачастую с многочисленными нарушениями прав российских потребителей, работников и контрагентов. Но при этом они сохраняют инструменты влияния на нашу внутреннюю политику, решения регуляторов, — отметил в беседе с «Известиями» глава ОПИ Олег Павлов. — И главным таким инструментом является АЕБ, которая открыто выступает против нужных государству инициатив, например против легализации параллельного импорта. АЕБ продвигает идеи, которые ущемляют потребительские права граждан.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

В 2012 году в РФ внесли в закон об НКО поправки, включив в него новый термин: некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента. Таковыми признают компании, получающие средства или имущество от иностранных источников напрямую или опосредованно, а также участвующие в политической деятельности. Если у организации есть лишь один признак, ее не могут включить в реестр.

Впоследствии законодательство уточняли. С 2017 года появилось понятие «СМИ-иноагент», с 2020-го ими могли быть признаны физлица, а с 2021 года — незарегистрированные общественные объединения. Реестр иноагентов в РФ ведет Минюст с 2020 года. В списке НКО, включенных в перечень, более 80 организаций, в нем нет ни одного бизнес-объединения.

Признание ассоциации иноагентом предполагает различные ограничения на взаимодействие с чиновниками, обязательную маркировку всех исходящих от нее инициатив. Это даст однозначные ориентиры властям и позволит оградить их от деструктивного влияния, добавил Олег Павлов.

— Проверка деятельности Ассоциации европейского бизнеса, проводимая Главным управлением Минюста по Москве, в настоящее время не завершена, — сказали «Известиям» в ведомстве в четверг, 2 февраля.

В АЕБ «Известиям» лишь сообщили, что организация — это основное представительство европейских и международных инвесторов в РФ. Как и любая российская НКО, она обязана выполнять все требования надзорного органа, то есть Минюста.

Время пришло

Такая инициатива была достаточно предсказуема: рано или поздно должны были начать проверять бизнес-объединения, которые получают взносы от зарубежных организаций, либо с иностранным финансовым участием в них, сказал «Известиям» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

— Скорее всего, Минюст признает АЕБ иноагентом, так как для этого есть все предпосылки, согласно действующему законодательству. Нужно понимать, что бизнес-объединения в основном пытаются найти диалог. Зачастую они служат для России союзником, который помогает взаимодействовать иностранным компаниям с российскими, с нашими органами власти, пытаются вывести бизнес из-под политики, — добавил он.

По словам эксперта, практически все бизнес-объединения могут получить статус иноагента. Потому что есть компании с иностранным участием либо это зарубежные организации, которые входят в различные деловые сообщества. Он добавил, что под угрозой могут оказаться и отечественные ассоциации, например «Деловая Россия», РСПП, поскольку среди их членов есть компании, которые аффилированы с зарубежными инвесторами либо получают иностранное финансирование (членские взносы).

Если напугать весь бизнес, который поддерживал РФ и выступил против санкций, то можно потерять огромное количество союзников. Россия не может производить все необходимые товары, например часть медикаментов и продуктов питания, заключил Иван Мельников.

«Общественная потребительская инициатива» — организация по защите прав потребителей, напомнила член Ассоциации юристов России, эксперт по информационной безопасности Евгения Мешкова. Формально ее обращение в Минюст о проведении проверки в отношении АЕБ является скорее попыткой защитить права и интересы российских потребителей, ведь ассоциация действительно выступала против параллельного импорта.

Если проверка Минюста выявит, что АЕБ — иностранный агент, это не значит, что у отечественного бизнеса возникнут риски при международном экономическом сотрудничестве, уверена она. Ведь у АЕБ четкая ориентация деятельности — отраслевое лобби, добавила Евгения Мешкова.

Валерия Цой

Оригинал материала: “Известия”