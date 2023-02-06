СМИ: США могут ввести пошлину в 200% на российский алюминий
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На этой неделе США могут ввести пошлину в 200% на алюминий из России, сообщило агентство Bloomberg.
Агентство ссылается на «людей, знакомых с ситуацией», 200% тариф планируется ввести для усиления давления на Россию, передает РИА «Новости».
Отмечается, что подобная мера, по сути, означает, что США прекратят закупки российского алюминия, доля которого составляла 10%.
Напомним, ранее Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет