 

СМИ: США могут ввести пошлину в 200% на российский алюминий

06.02.2023, 18:15, Новости дня
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На этой неделе США могут ввести пошлину в 200% на алюминий из России, сообщило агентство Bloomberg.

Агентство ссылается на «людей, знакомых с ситуацией», 200% тариф планируется ввести для усиления давления на Россию, передает РИА «Новости».

Отмечается, что подобная мера, по сути, означает, что США прекратят закупки российского алюминия, доля которого составляла 10%.

Напомним, ранее Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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