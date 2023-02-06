 

Свыше 300 военных России окажут помощь в ликвидации последствий землетрясения в Сирии

06.02.2023, 18:15, Новости дня
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К разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии после землетрясения, привлечены более 300 российских военных из числа группировки ВС России, сообщило Минобороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил командующему российской группировки войск в Сирии Андрею Сердюкову оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Всего сформированы 10 отрядов, они будут работать в районах, наиболее пострадавших от стихии, в частности в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша, передает ТАСС. Также Россия направила в зону происшествия 60 единиц техники.

Пострадавшим окажут медицинскую помощь российские медики. Группа врачей сформирована на авиабазе Хмеймим: развернуты пункты приема донорской крови, пункт выдачи гуманитарной помощи, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи Сирии.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность РФ оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения. При землетрясении в Турции и Сирии погибли почти 2 тыс. человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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