 

“Убрать животик и нос укоротить”: Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию

06.02.2023, 18:14, Разное
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Владимир Пресняков 29 марта отметит 55-летие. К юбилею певец решил предстать перед поклонниками преображенным. О чем и рассказал за кулисами грандиозного концерта лауреатов Церемонии вручения национальной музыкальной Премии “Золотой граммофон”, отгремевшего при поддержке “Русского радио” в Петербурге.

“Я прекрасно отношусь ко всякого рода косметологическим процедурам, – улыбается певец. – Вот, например, бороду отрастил, чтобы щечки закрыть”.

Но думает он и более серьезных вмешательствах. “Я хочу срезать животик и нос укорить”, – то в ли в шутку, то ли всерьез говорит Пресняков.

При этом он уверен, что обращаться нужно только к профессионалам. “Даже в интимной стрижке! – пояснил артист. – Иначе самому ТАМ так можно резануть!”

Напомним, недавно 55-летний Филипп Киркоров решился изменить внешность. В клинике Тимура Хайдарова, как говорят, певцу сделали абдоминопластику, липосакцию с прорисовкой силуэтов и липофилинг. Похудевший, он стал выглядеть лет на 20 моложе. Теперь, видимо, такого же эффекта ждет и ровесник короля российской эстрады Владимир Пресняков.


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