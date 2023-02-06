 

Соблазняет постонно: между влюбчивым Прилучным и Брутян встала молоденькая актриса

06.02.2023, 18:13, Разное
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Российский актер Павел Прилучный разбил немало женских сердец и продолжает это делать. Он развелся с матерью двоих своих детей Агатой Муцениеце, потом причинил боль звезде сериала “Папины дочки” Мирославе Карпович, так и не взяв ее замуж. Теперь “Мажор” женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая уже успела забеременеть от него, как говорят в Сети. Перед ней Прилучный не смог устоять, она сразу очаровала его своей красотой и женственностью.

Однако на Зепюр Брутян Павел Прилучный может не остановиться, считает историк моды Александр Васильев. Он предостерег жену Прилучного от того, что между ней и ее мужем все может кончиться все по той же причине – влюбчивости Павла. Ведь несмотря на новый брак, он не остепенился и всем своим видом продолжает привлекать женщин.

“Берегите, чтобы на следующих съемках не увела другая молоденькая актриса”, – предупредил Зепюр Брутян Александр Васильев.

Таким образом между Павлом и Зепюр встала потенциальная соперница – некая молоденькая актриса. Впрочем, таковые постоянно крутятся вокруг Прилучного на съемках.

Напомним Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились летом 2022 года. Пара сразу завоевала статус самой красивой в российском шоу-бизнесе. Пока Зепюр держит статус самой любимой женщины Павла Прилучного. Она постоянно соблазняет его своей красотой, считает Васильев. Но желающих завоевать его сердце будет много.


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