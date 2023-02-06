“Видно, что любят друг друга”: женатого SHAMANа застукали во время утех с пышногрудой учительницей

31-летний SHAMAN находится на пике популярности, поэтому публика проявляет повышенный интерес не только к творчеству артиста, но и к его личной жизни. Известно, что певец последние шесть лет женат на Елене Мартыновой, которая занимает высокую должность в известной российской компании. Это второй брак исполнителя хита “Встанем”.

До 2016 года SHAMAN находился в браке с Мариной Рощупкиной. Будущий певец познакомился с ней в родном Новомосковске. Недавно в шоу “Звезды сошлись” показали, как зарождались отношения артиста с первой женой. Кадры со школьного выпускного, где артист веселится с девушкой постарше, появились на ТВ благодаря его однокласснику.

Оператор на мероприятии застукал, как Ярослав забавляется с пышногрудой блондинкой. По словам одноклассника, Дронов познакомился с Рощупкиной, когда ему было 16, а ей – 22. Школьники были удивлены тому, что будущий артист привел на выпускной девушку постарше, ведь он тогда не пользовался популярностью. Одноклассницы предпочитали его не замечать, пишет “Общественная служба новостей”.

“Было видно, что люди любят друг друга”, – рассказал одноклассник в шоу “Звезды сошлись” о начале отношений Ярослава и Марины.

Марина Рощупкина на момент знакомства с SHAMANом была учительницей пения. В 2014 году первая жена родила от певца дочь Варвару. Сам артист говорил, что редко видится с наследницей, которая живет с матерью.