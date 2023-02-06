Отек легких и кровавый кашель: журналист Сванидзе экстренно госпитализирован

В Москве был экстренно госпитализирован журналист Николай Сванидзе, сообщает издание “Радио 1”. У него развился отек легких, в результате чего врачам пришлось даже подключить его к аппарату ИВЛ.

Дополнительную информацию смогли узнать коллеги из информационного агентства Ura.ru. По их данным, у ведущего документальной телепередачи “Исторические хроники” были диагностированы признаки пневмонии. Медики взяли анализ на ковид, но результатов его пока что прессе не сообщили.

К врачам изначально Николай Сванидзе обратился самостоятельно: у него начался кашель с кровью, сообщает издание Царьград.

Николай Сванидзе известен не только своей телевизионной деятельностью. Он также является профессором и заведующим кафедрой

Института массмедиа

в РГГУ.