 

Отек легких и кровавый кашель: журналист Сванидзе экстренно госпитализирован

06.02.2023, 18:12, Разное
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В Москве был экстренно госпитализирован журналист Николай Сванидзе, сообщает издание “Радио 1”. У него развился отек легких, в результате чего врачам пришлось даже подключить его к аппарату ИВЛ.

Дополнительную информацию смогли узнать коллеги из информационного агентства Ura.ru. По их данным, у ведущего документальной телепередачи “Исторические хроники” были диагностированы признаки пневмонии. Медики взяли анализ на ковид, но результатов его пока что прессе не сообщили.

К врачам изначально Николай Сванидзе обратился самостоятельно: у него начался кашель с кровью, сообщает издание Царьград.

Николай Сванидзе известен не только своей телевизионной деятельностью. Он также является профессором и заведующим кафедрой
Института массмедиа
в РГГУ.


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