Старые немецкие танки не помогут украинской армии

Существуют серьёзные сомнения, что танки «Леопард 1», которые Берлин пообещал Киеву, станут значительным подкреплением для украинской армии. Как пишет Military Watch, «Леопард 1» впервые поступил на вооружение в 1965 году, но в танковых боях с противником равного уровня никогда не участвовал. Более того, даже его преемник «Леопард 1» оказался весьма уязвимым в бою и понёс тяжёлые потери на службе Турции от легковооружённых боевиков и террористов в Сирии и Ираке.



AP

3 февраля правительство Германии объявило, что в следующий пакет помощи Украине войдут 88 танков «Леопард 1», которые будут взяты из резервных запасов. Как пишет Military Watch, в последнюю неделю января Берлин объявил, что вместе с другими странами НАТО поставит Украине более современные «Леопарды 2», однако есть сомнения, что более старые «Леопарды 1» станут значительным подкреплением боевых действий ВСУ.

Как отмечает издание, наряду с Т-54/55 из Словении эти танки окажутся самыми старыми и, безусловно, наименее боеспособными на вооружении Украины. Кроме того, они усугубят требования к техническому обслуживанию: число моделей, уже поставленных или запланированных к отправке Киеву, приближается к дюжине — и у всех есть свои эксплуатационные особенности и потребности.

Основное орудие «Леопарда 1» старой нарезной конструкции не только имеет крайне ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными, но и стрелять может лишь 105-мм снарядами. До начала конфликта этот тип снарядов на украинских складах отсутствовал как таковой, да и на Западе малодоступен в связи с начавшимся более 40 лет назад переходом на 120-мм танковые орудия. Советские же танки начали переходить на 125-мм гладкоствольные орудия и вовсе в 1960-х.

«Леопард 1» впервые поступил на вооружение в 1965 году, но в танковых боях с противником равного уровня никогда не участвовал. При этом в своё время он считался далеко не лучшей машиной — особенно в сравнении с советским Т-64, который на сегодняшний день составляет основу украинских бронетанковых частей. В свете того, что даже его преемник «Леопард 2» оказался весьма уязвимым в бою и понёс тяжёлые потери на службе Турции от легковооружённых боевиков и террористов в Сирии и Ираке, жизнеспособность гораздо более старых и уязвимых «Леопардов 1» оказалась под ещё большим вопросом.

В отличие от «Леопарда 1», Т-62 использует гладкоствольную пушку и совместим с современными типами боеприпасов. Более того, нынешние танки модернизированы тепловизионными прицелами. Наконец, РФ разработала передовой пакет модернизации средних танков Т-72, первые поставки которых были замечены в декабре, а также значительно нарастила производство своего ведущего танка Т-90М.