В РФ начали продавать новые пикапы Toyota Land Cruiser 79

Новый японский пикап Toyota Land Cruiser 79 стало возможным приобрести в Москве.

Данный автомобиль оценили в 6,7 миллиона рублей. Новый пикап получил удлиненный кузов на 5,2 метра. Под капотом пикапа установили 4-литровый бензиновый агрегат, выдающий 228 л.с. Новый экземпляр Toyota Land Cruiser 79 получил полный привод и механическую трансмиссию. Выпущенный пикап Toyota Land Cruiser 79 оснащен гидроусилителем руля, центральным замком и электрическими стеклоподъемниками.

Также здесь задействовали новый мультимедийный центр, шноркель, лебедку, камеру заднего вида и другие опции. Остальные особенности пикапа Toyota Land Cruiser 79 для российского рынка пока не раскрывают.