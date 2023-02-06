 

В Россию привезли из Китая новый кроссовер Changan CS85 за 3,5 млн рублей

06.02.2023, 17:30, Разное
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Новый кроссовер Changan CS85 можно приобрести на российском рынке.

Вместе с тем официальные продажи пока не состоялись, но частные дилеры уже организовали доставку автомобиля для россиян. Цена купеобразного кроссовера Changan CS85 составит около 3,5 млн рублей. В данном случае предусмотрели передний привод и 2-литровый бензиновый агрегат на 233 л.с. Также новинка получила восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

С такими характеристиками разгон до 100 км в час достигается за 7,5 секунд. Предельную скорость ограничили на уровне 210 км в час. Выпущенная новинка получила камеру заднего вида, кожаные кресла, мультимедийный центр с большим сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя.


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