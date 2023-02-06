 

Американец перепутал города и улетел в другой штат США, вместо Австралии

06.02.2023, 17:25, Разное
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Кингсли Бернетт, житель Нью-Йорка, перепутал города и отправился в путешествие в другой штат страны вместо Австралии. Как пояснил мужчина, он, собирался понежиться на солнце на пляжах Сиднея.

После покупки билета он прибыл в аэропорт, чтобы сесть на самолет. Когда самолет уже начал приземляться Бернетт увидел через иллюминатор заснеженные горы, которые явно не присущи австралийскому континенту. Как выяснилось, на самом деле он купил билет на самолет в Сидней (город в штате Монтана).

Он попытался решить свои проблемы, позвонив в офис авиакомпании в аэропорту. Сотрудники ответили ему, что ничем не могут помочь и доставить его в Австралию в назначенное время.


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