Тенденции сумок на весну-лето 2023: трендовые модели, которые уже скоро будут доминировать в нашем гардеробе

Сумок в гардеробе не бывает много. Перед началом теплого сезона нужно обновить коллекцию аксессуаров. Тем более что на подиуме в этом году появились самые необычные модели, которые просто созданы, чтобы удивлять. Некоторые аксессуары уже стали трендами и готовятся занять доминирующие позиции.

Выбирая аксессуар на весну 2023, не ограничивайте себя классикой, которая, похоже, уже успела наскучить. Дизайнеры предлагают сумки самых разных форм, и здесь не только сумка-треугольник, но даже “бабушкина” авоська, которая не останется незамеченной в вашем образе.

Вязаные

Уже не первый сезон лидирующую позицию занимают вязаные аксессуары. Сумки, созданные из сетки, являются почти обязательным пунктом в списке предстоящих покупок на теплый сезон. Уже наскучившие соломенные аксессуары готовятся отойти на второй план (давно пора). Вязаные сумки выглядят необычно, а в эксплуатации удобны и вместительны. Они дополнят ваш образ, собранный из базовых предметов гардероба.

С бахромой

Бахрома – один из главных трендов предстоящего сезона. Она украшает не только аксессуары, но и базовые вещи гардероба. Что касается сумок, они смотрятся стильно и современно с длинной бахромой. Даже если ваш образ будет сдержанным, такая сумочка способна сделать его сногсшибательным.

Блестящие

Даже в повседневной жизни можно создать настроение праздника, захватив с собой блестящий аксессуар. Современные сумки довольно часто усыпаны пайетками, стразами и кристаллами. Такую сумку дизайнеры советуют брать с собой не только на вечеринку, но и на дневные посиделки в кафе и даже на работу.

Металлик

Стиль этих аксессуаров более сдержанный, но не менее эффектный. Такие аксессуары способны разнообразить повседневный аутфит и даже стать изюминкой образа.

Большие и текстурированные

Если вам нужна большая сумка, самое время приобрести текстурированный аксессуар, в который может вместиться все, что необходимо. Такая сумка может выполнять и роль шоппера. Поверхность таких сумок украшена оборками, мехами и рюшами. Яркая фактурная сумка может стать даже основным элементом вашего повседневного образа.

Сумка-багет

Сумка-багет популярна у модниц, а дизайнеры только успевают предлагать новые вариации и формы. В этом сезоне багет готовится стать более минималистичным и лаконичным.

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Сразу две сумки

Если вы не можете выбрать из двух сумок одну, настал тот самый момент, когда больше не нужно мучить себя – ваш образ с легкостью может быть дополнен сразу двумя аксессуарами. Дизайнеры вносят такое смелое предложение, а модницы подхватывают его и с успехом используют. Обе модели обычно представлены одной цветовой гаммой и гармонируют между собой.

Сумка треугольной формы

Традиционные формы постепенно отступают на второй план, отдавая пальму первенства аксессуарам, которые поражают воображение своим видом. Яркие новинки по-настоящему запоминающиеся, имеют стильную фурнитуру и довольно эффектны.

Сумка из денима

Этот модный тренд снова возвращается. Деним в тенденциях присутствует в огромном количестве. Джинсовая сумка – это отличное дополнение вашего повседневного образа.

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Объемные сумки

Одной из них является сумка-мешок, который является возвратившимся трендом прошлого года. Внешне такие сумки имеют самые разные текстуры, например, вид стеганой ткани.

Пластиковая сетка

Прозрачные сумки представлены среди трендовых аксессуаров в разных вариациях. Одна из них – пластиковая авоська, которая будто позаимствована из 80-х гг. прошлого века.

Эстетика нулевых

Аксессуары, которые были модны 20 лет назад, снова возвращаются. Эти модели можно взять с собой на вечеринку, и они не станут отвлекать внимание от вашего наряда.