Каштановое мелирование – хитовое окрашивание весны-2023: 10 трендов, которые помогут выглядеть моложе

Правильный выбор прически очень важен для образа, а иногда окрашивание оказывается настолько удачным, что можно добиться того, чтобы выглядеть на несколько лет моложе. Если у вас каштановые волосы, можно воспользоваться некоторыми трендами 2023 года, которые готовятся стать чрезвычайно популярными. Но это не помешает вам выглядеть не только моложе с таким окрашиванием, но еще и уникально, ведь всякий раз эффект получается индивидуальным. Если вы следите за модой, самое время ознакомиться с некоторыми новинками в этой области.

Блеск, густота и объем – это особенности здоровых красивых волос. Если вы заметили, что ваши локоны стали тусклыми и безжизненными, возможно, пришло время подумать о том, чтобы сделать новомодное окрашивание. Волосам тоже нужен качественный уход, чтобы они были красивыми и здоровыми.

Не следует забывать и об использовании средств, которые будут питать, увлажнять и восстанавливать волосы. В зависимости от состояния ваших волос, такие процедуры необходимо осуществлять раз в неделю или две. Кроме того, есть еще один довольно неплохой способ выглядеть на несколько лет моложе – использовать каштановое окрашивание. Оно позволяет добавить яркости и глубины к цвету.

Шоколадный балаяж

Это один из самых предпочтительных методов осветления волос, который позволяет получить естественный результат и создать новый стиль. Шоколадные оттенки хорошо сочетаются с локонами каштанового цвета и позволяют добиться плавного перехода между цветами. Кроме того, цвет волос можно будет сочетать с любой одеждой.

Окрашивание прядей у лица

Такое окрашивание предполагает осветление прядей, обрамляющих лицо. Это позволяет получить просто фантастический результат. Если вы хотите получить мягкий эффект, выберите оттенки, которые будут немного светлее, чем основной цвет ваших волос. Если вы хотите получить более эффектный результат, нужно предпочесть высокую контрастность, выбрав цвета ириса или фундука.

Осветление в цвет светлого дерева

Это позволяет воссоздать игру оттенков, которые напоминают текстуру светлой древесины. Такое окрашивание больше подойдет для темных волос. Оно предполагает добавление теплых и золотистых оттенков с плавными и естественными переходами.

Рыжий красный и каштановый

Красноватые оттенки прекрасно сочетаются с каштановой тональностью и позволяют придать прическе индивидуальность. Можно сделать окрашивание таким образом, чтобы оно содержало некоторое количество прядей мягких оттенков.

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Карамельные переливы

В этом случае волосы делаются темнее у корней и высветляются к кончикам. Применяются оттенки, которые делают волосы более блестящими, а цвет кремовым.

Дымчатое золото

Этот тренд называется антивозрастным балаяжем и часто используется на темных волосах. Это позволяет подчеркнуть контур лица и придать его цвету молодое сияние.

Балаяж капучино

Еще один оттенок, который готовится стать чрезвычайно популярным в этом году, – каштановый капучино. Окрашивание предполагает наличие пепельных бликов с более светлыми коричневыми тонами.

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Светлое прикосновение

Это окрашивание будет настолько естественным, что сразу невозможно будет понять, посещали вы салон красоты или от природы у вас настолько шикарные волосы. Особых изменений при этом добиться не получится, но в этом и состоит преимущество данного мелирования.

Каштановые пряди

Эта техника очень похожа на окрашивание в технике бэбилайтс и обеспечивает тот же многомерный эффект, но количество высветленных прядей здесь гораздо меньше. С помощью такого окрашивания можно немного осветлить кончики волос, не отказываясь от естественного цвета прядей у корней.

Землистый балаяж

Высветленные пряди у этого окрашивания проступают то там, то здесь, становясь более интенсивными к кончикам. Этот тренд готовится быть одним из самых популярных 2023 году.