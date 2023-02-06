Скандалы: Продавцы «лохматого золота»

Как Лана Ланская сводит миллионеров с красотками и сколько зарабатывает

Сам Листерман называл себя продавцом «лохматого золота». Считается, что один из его самых успешных проектов — Ульяна Сергиенко — светская львица, вышедшая замуж за экс-бенефициара «Росгосстраха» олигарха Даниила Хачатурова. Сейчас Листерман отошёл от дел, но свято место пусто не бывает. Его лавры уже примеряет на себя, активно проплачивая рекламу и набирая подписчиков в соцсетях, некая гламурная блондинка, тщательно скрывающая свою биографию.

— Меня зовут Лана Ланская, и уже более десяти лет я — сваха миллионеров. У меня своё агентство. Мои клиенты — успешные бизнесмены, политики, инвесторы, спортсмены и деятели искусств. По их критериям и отбираем невест. Если ваша анкета подходит — её покажут жениху. Знакомлю бесплатно, но НЕ ВСЕХ! У кого-то нет достойных фото, а кто-то общается агрессивно. Если Вас отправили на вебинар, значит, вам нужно поработать над собой, — умело подводит девушек к покупке курса Ланская.

Какие курсы открыла Ланская

В соцсетях и на многочисленных сайтах-лэндингах Ланы Ланской расценок на её вебинары нет. Интересующимся отвечают её помощники, но не в общем чате, а в личной переписке. Впрочем, на просторах Сети можно найти конкретные цифры — 35 тысяч за курс.

Интересно, что на другом сайте Ланская предлагает семинары «Как получать доход один миллион рублей из любой точки мира без вложений за два месяца». То есть разбогатеть самой, по её мнению, проще и быстрее, чем найти богатого мужа.

Пару месяцев назад Лана Ланская продавала билеты на так называемый «бал невест», где якобы можно найти себе обеспеченного мужчину. Стоимость — 30 тысяч рублей за место. У Лайфа сложилось впечатление, что банкет финансировали невесты, а не миллионеры.

— Я матчмейкер класса люкс. Если вы хотите сами стать клиентками, чтобы мы искали вам женихов, мои услуги стоят дорого. Это «Феррари», а не «Киа». Почему отвечаем индивидуально? Потому что было бы нелепо писать: «Это Фредерико, познакомиться с ним стоит 150000 тысяч рублей. Вы так хотите?! — Ланская пояснила про расценки.

Кто женихи и кто невесты

Лана Ланская каждый день кидает в ленту своих соцсетей новых красавцев-мужчин: это россияне, живущие за границей, и иностранцы, в основном, европейцы, а также арабы и американцы. Определить, кто они и реально ли ищут невест, невозможно. Фотографии российских женихов отсутствуют либо намеренно размыты. Зато снимков иностранцев в избытке. Лайфу удалось вычислить одного из них. Лана Ланская называет его именем «Рокс». На самом деле это неаполитанец Роберто Грассо, директор кофейной компании Kimbo. Бросается в глаза, что все его снимки были взяты из открытых источников. Не удалось выяснить, чем занимается якобы 46-летний Люка из Бергамо, в отличие от предыдущего жениха он прислал свои свежие селфи. Все подписчицы заметили подвох — на вид Люка все 66 лет.

На курсы Ланы Ланской нет отрицательных отзывов, сплошь восторженные. Например, её постоянно и в «Ютубе», и в «Инстаграме»*, и в телеграм-каналах нахваливает некая Елена. Лайф вычислил её: это Елена Зорина из Владивостока, она сама коуч успешной жизни, майнд-тренер и проводник в мире исполненных желаний.

Возможно, негатива нет, потому что его молниеносно удаляют. Пролистав соцсети Ланы Ланской, Лайф нашёл единственный критический комментарий. Одна из невест подметила, что анонсированный итальянских жених Филиппо действительно сходил на несколько свиданий, но якобы так никого и не выбрал. Ланская настаивает, что мужчина всё же выбрал какую-то Татьяну.

Кто такая Лана Ланская

Лана Ланская говорит, что в сферу знакомств пришла, когда сама занималась поиском мужа. По её словам, ей уже было за 30 лет, разведена, двое детей. Она якобы начала изучать психологию отношений, читать профессиональную литературу, с головой ушла в матчмейкинг (медотики подбора партнёра. — прим. Лайфа), а после стала автором собственных тренингов.

— Благодаря им не только мои клиенты, но и я своего человека встретила, — призналась Ланская год назад.

Лана выкладывала свои дипломы и сертификаты. На психолога она отучилась в Московском университете госуправления. Квалификацию повышала в известном в узких кругах Институте НЛП Михаила Пелехатого. Ещё у неё есть корочки юриста, оратора, а также мастера «техники уверенного поведения». На подлинность можно проверить лишь её удостоверение психолога. Остальные документы сфотографированы так, что их учётного номера не видно.

Лана Ланская — псевдоним, в реальности элитную сваху зовут Светлана Рожнова.

Товарный знак «Лана Ланская» принадлежит многопрофильной компании «Офи», которую Рожнова основала десять лет назад. Финансвые показатели бизнеса ни разу не публиковались. Интересно, что в какой-то момент его хозяйка превратилась из Рожновой буквально на два месяца в Логинову. Почему она меняла фамилию и почему на столь короткий срок — неизвестно. Вероятно, речь о неудачном скоротечном браке. Любопытно, что в системах курьерской доставки сваха писала, что её фамилия и вовсе Семёнова.

Директором «Офи» какое-то время был Олег Борисович Захаревич, который потом изменил свои ФИО, став Олегом Евгеньевичем Паламодовым. У этих двух мужчин совпадают регистрация и ИНН.

Фирма «Офи» зарегистрирована в двухкомнатной квартире монолитно-кирпичного дома на улице Воротынская в спальном районе Москвы Куркино. Как выяснил Лайф, юридический адрес может быть указан недостоверно.

Согласно данным Росреестра, в 2002 году «двушку» на Воротынской купил работник украинского «НИИ радиотехнических измерений» харьковчанин Николай Луценко — отец Ланской-Рожновой. В 2008 году он подарил это жильё дочке, а она спустя дюжину лет перепродала третьему лицу. Получается, бизнес свахи зарегистрирован сейчас в чужой квартире, а по факту находится совсем в другом месте — в БЦ на Кутузовском проспекте.

Мать Ланской, харьковчанка Мария Луценко, в конце нулевых купила просторную квартиру в только что построенном премиальном жилом комплексе «Кутузовская ривьера» на Нежинской улице (Москва). Семья неоднократно выкладывала оттуда фотографии: позолоченная мебель, кругом роскошь и тяжёлый люкс. В 2016 году Ланская-Рожнова получила это жильё как наследство. Стоимость до 100 млн рублей.

У Ланской-Рожновой есть дети: дочка четырнадцати лет и сын, который учится в начальных классах. Но ни в соцсетях свахи, ни в выписках на квартиры не упоминается мужчина. Возможно, она его скрывает. Так, текущим директором «Офи» является 31-летний Владислав Куренков, уроженец Тольятти. Лайф нашёл его соцсети. Он указал, что является супругом Ланы Ланской. При этом он не миллионер и тем более не миллиардер.

*Заблокированы в России, принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”