 

Глава Минфина Силуанов не исключил создания единой наднациональной валюты для расчетов в рамках БРИКС

06.02.2023, 16:55, Новости дня
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В рамках БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) может быть создана единая наднациональная валюта для расчетов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Сегодня, если говорить о такой системе, то можно рассуждать о единой системе расчетных платежей и расчетов среди дружественных стран. Предположим, стран БРИКС. <…> [Расчетной валютой] может быть какая-то наднациональная расчетная единица», – сказал Силуанов в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале, передает ТАСС.

Однако, по его словам, до принятия окончательного решения пока далеко.

Ранее СМИ сообщили, что Бразилия и Аргентина на следующей неделе планируют объявить о начале подготовительной работы по созданию единой валюты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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