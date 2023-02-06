Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 1121 человека
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В результате землетрясения в Турции погиб 1121 человек, ранены 7634, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
Он добавил, что землетрясение разрушило 2834 здания, передает РИА «Новости».
Между тем в Сирии землетрясение унесло жизни 430 человек, сообщил Минздрав страны. Пострадали 1315 человек.
Отмечается, что данные не окончательные.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, погибли более 1 тыс. человек. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.
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