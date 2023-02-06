 

Итальянцы отменили видеообращение Зеленского на фестивале «Сан-Ремо»

06.02.2023, 16:55, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс «Сан-Ремо» текст с обращением, его видеовыступления не будет, заявили ведущий фестиваля Amedeo Sebastiani и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта. Против выступления президента Украины на музыкальной фестивале выступили десятки тысяч итальянцев.

Колетта отметил, что Зеленский пришлет не видео, а текст, передает РИА «Новости». Представитель Rai подчеркнул, что содержание письма пока неизвестно.

Напомним, организаторы мероприятия планировали предоставить украинскому лидеру слово в заключительный вечер смотра 11 февраля. Но граждане Италии создали онлайн-петицию против речи Зеленского, за неделю ее подписали 85 тыс. человек.

К ней присоединились журналисты, политики и преподаватели вузов, в том числе бывший гендиректор канала Rai 2 Карло Фреччеро, один из основателей «Движения 5 звезд» и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста. Сын Берлускони также выступил против речи Зеленского на фестивале «Сан-Ремо».

Ведущий конкурса в свою очередь добавил, что «Сан-Ремо» «исторически поднимает полемику». «Все имеют право высказывать свое мнение», – сказал он, комментируя протесты против обращения Зеленского. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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