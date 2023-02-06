Названы полезные свойства орехов

Специалисты рассказали, что частое употребление орехов способствует снижению риска ухудшения когнитивных способностей. Отмечается, что полезно употреблять ореховую смесь, состоящую из миндаля, фундука, бразильских и грецких орехов.

В них содержится множество ненасыщенных жирных кислот, сообщает телеканал “360”. Также ученые заметили, что орехи способствуют снижению уровня холестерина в крови.