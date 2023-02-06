 

Названы полезные свойства орехов

06.02.2023, 16:50, Разное
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Специалисты рассказали, что частое употребление орехов способствует снижению риска ухудшения когнитивных способностей. Отмечается, что полезно употреблять ореховую смесь, состоящую из миндаля, фундука, бразильских и грецких орехов.

В них содержится множество ненасыщенных жирных кислот, сообщает телеканал “360”. Также ученые заметили, что орехи способствуют снижению уровня холестерина в крови.


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