Vogue опубликовал фотографии со свадьбы Марка Энтони и Нади Феррейры

Журнал Vogue опубликовал фотографии со свадьбы бывшего мужа Дженнифер Лопес, певца Марка Энтони, и 23-летней участницы конкурса “Мисс Вселенная” от Парагвая Нади Феррейры. Церемония бракосочетания состоялась 28 января в Музее современного искусства в Майами.

На праздник было приглашено множество звездных друзей пары, среди которых отметились Сальма Хайек, Малума, Луис Фонси, Лин-Мануэль Миранда, а также Дэвид Бекхэм с женой Викторией, сыном Крузом и дочерью Харпер. Кстати, над образами подружек невесты работали мастера из ателье Виктории Бекхэм.

Эта церемония была всем, о чем я только могла мечтать. Повсюду ощущались доброта и любовь, – поделилась впечатлениями Надя Феррейра.

За вечер невеста успела сменить два свадебных платья. Их дизайном занимался известный израильский бренд Galia Lahav. Марк Энтони появился на торжестве в лаконичном костюме Dior. К алтарю Надя пошла вместе с отцом жениха Фелипе Муньисом под песню “The Book of Love” Питера Гэбриэля. После обмена клятвами состоялся праздничный ужин, где все звездные гости смогли весело отметить радостное событие.

Марк Энтони сделал предложение своей девушке в мае этого года. Кольцом с крупным камнем модель тут же решила похвастаться в соцсетях. Вставал ли Энтони на колено и стало ли его предложение для Нади приятной неожиданностью — неизвестно. Как, впрочем, и история их стремительных отношений, о которых они рассказали незадолго до помолвки.