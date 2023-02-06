 

Vogue опубликовал фотографии со свадьбы Марка Энтони и Нади Феррейры

06.02.2023, 16:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Журнал Vogue опубликовал фотографии со свадьбы бывшего мужа Дженнифер Лопес, певца Марка Энтони, и 23-летней участницы конкурса “Мисс Вселенная” от Парагвая Нади Феррейры. Церемония бракосочетания состоялась 28 января в Музее современного искусства в Майами. 

На праздник было приглашено множество звездных друзей пары, среди которых отметились Сальма Хайек, Малума, Луис Фонси, Лин-Мануэль Миранда, а также Дэвид Бекхэм с женой Викторией, сыном Крузом и дочерью Харпер. Кстати, над образами подружек невесты работали мастера из ателье Виктории Бекхэм. 

Эта церемония была всем, о чем я только могла мечтать. Повсюду ощущались доброта и любовь, – поделилась впечатлениями Надя Феррейра.

За вечер невеста успела сменить два свадебных платья. Их дизайном занимался известный израильский бренд Galia Lahav. Марк Энтони появился на торжестве в лаконичном костюме Dior. К алтарю Надя пошла вместе с отцом жениха Фелипе Муньисом под песню “The Book of Love” Питера Гэбриэля. После обмена клятвами состоялся праздничный ужин, где все звездные гости смогли весело отметить радостное событие. 

Марк Энтони сделал предложение своей девушке в мае этого года. Кольцом с крупным камнем модель тут же решила похвастаться в соцсетях. Вставал ли Энтони на колено и стало ли его предложение для Нади приятной неожиданностью — неизвестно. Как, впрочем, и история их стремительных отношений, о которых они рассказали незадолго до помолвки. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.22 / КТ смогла заглянуть внутрь погребальной урны культуры псковских длинных курганов

27.03.22 / Девяти российским военным вручили ордена Мужества

20.12.20 / Из-за теплой зимы в России могут собрать два урожая

19.10.22 / В Москве высадят около 15 миллионов тюльпанов

18.10.22 / Обама раскритиковал «пробудистов» в рядах демократов — да только поздновато

26.01.22 / Интернационал антиваксеров

18.11.21 / Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года

05.01.23 / Очередное последствие энергетического кризиса — вслед за электричеством во Франции стремительно дорожает вода

20.12.22 / Самые низкие пособия для украинских беженцев — Швеция оказалась позади других скандинавских стран

21.09.22 / Дальше будет хуже — экономические просчёты Байдена влетают американцам в копеечку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика