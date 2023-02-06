 

“Это было страстно, интенсивно”: нашлась женщина, с которой принц Гарри лишился невинности

06.02.2023, 16:23, Разное
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Мемуары принца Гарри “Запасной” наделали немало шума в медиапространстве. Одним из самых волнующих персонажей скандальной книги стала та самая “женщина постарше”, с которой герцог Сассекский лишился девственности на лужайке за пабом. Интерес фанатов удовлетворил таблоид Daily Mail, опубликовавший интервью с 40-летней матерью двоих детей Сашей Уолпол. В молодости она ухаживала за лошадьми в поместье будущего короля Карла в Глостершире и близко дружила с его младшим сыном. 

В разговоре с таблоидом Саша воссоздала свою версию событий того дня. Описываемый в книге случай произошел на вечеринке в честь ее 19-летия, куда именинница пригласила и юного Гарри. После нескольких шотов 16-летний (а не 17-летний, как он сам уверяет в автобиографии) принц предложил девушке выйти на лужайку, подальше от его службы безопасности. 

Он начал меня целовать. Это было страстно, интенсивно. Мы оба все понимали. Довольно быстро мы перешли в горизонтальное положение. Это было мгновенно, огненно, бам-бам, между двумя друзьями. Это было искрометно, потому что мы не должны были этого делать. Он не был для меня принцем Гарри, это был Гарри, мой друг, и ситуация немного вышла из-под контроля. 

По словам Уолпол, она и Гарри были частью компании друзей, которых объединяла любовь к лошадям. Девушка рассказала, что они все были разными. Она отметила, что молодой человек не вел себя как принц и не был снобом. 

Ранее король Карл III попросил архиепископа стать посредником между его сыновьями. Это позволит принцу Гарри и Меган Маркл присутствовать на коронации Чарльза. Однако, по слухам, принц Уильям высказался против решения монарха. 


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