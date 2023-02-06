 

Появились первые фоторендеры обновленного кроссовера Audi Q7

06.02.2023, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Сети опубликовали рендеры рестайлингового паркетника Audi Q7.

Снимки сделаны на основе ранее представленных шпионских снимков, которые частично рассекретили внешний вид кроссовера. Кроме того, производитель существенно модернизировал дизайн кузова, который отличается по форме светодиодных фар, фонарям, а также бамперам. Разработчики предусмотрели для нового кроссовера Audi Q7 улучшенную платформу MLB Evo.

Уровень производительности и другие технические характеристики на данный момент не раскрыты, однако предполагается выход модели с бензиновыми, гибридными и дизельными силовыми установками. Остальные характеристики транспортного средства пока засекречены.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08.22 / Мнение: Надежда на чудо

30.12.22 / Мнение: Крокодиловы слёзы Запада по Арктике, глава ЧВК «Моцарт» про Украину и война НАТО против России

11.08.21 / “Мать и довольное дитя”: Мария Миронова опубликовала редкие фото с младшим сыном

29.03.22 / Парни нашли в лесу заброшенный вагон и решили остаться там на ночь и показали, что внутри

21.03.22 / Создателей Finiko выпустят на свободу по экономической амнистии

31.08.21 / Чтобы быстрее отрастить волосы, нужно чаще их стричь. Секреты ухода за длинными волосами

16.08.20 / Фанаты MBAND недовольны памятником Цою

05.02.23 / Из-за проблем с ракетами Европа рискует потерять независимый доступ в космос

16.01.22 / Мнение: Футбол – это русское регби

29.11.22 / Спустя 14 лет НАТО повторит обещание о вступлении Украины в альянс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика