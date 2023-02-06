Появились первые фоторендеры обновленного кроссовера Audi Q7

В Сети опубликовали рендеры рестайлингового паркетника Audi Q7.

Снимки сделаны на основе ранее представленных шпионских снимков, которые частично рассекретили внешний вид кроссовера. Кроме того, производитель существенно модернизировал дизайн кузова, который отличается по форме светодиодных фар, фонарям, а также бамперам. Разработчики предусмотрели для нового кроссовера Audi Q7 улучшенную платформу MLB Evo.

Уровень производительности и другие технические характеристики на данный момент не раскрыты, однако предполагается выход модели с бензиновыми, гибридными и дизельными силовыми установками. Остальные характеристики транспортного средства пока засекречены.