Сквер в Выборгском районе Петербурга может стать очередной жертвой «благоустройства» Смольного

Петербургские чиновники планируют до конца текущего года благоустроить сквер на углу улицы Пархоменко и проспекта Энгельса в Выборгском районе. Об этом сообщил вице-губернатор города Анатолий Повелий.

Согласно опубликованной информации, там будут созданы пешеходные дорожки, а также пройдет реконструкция детской площадки, включая замену резинового покрытия и установку игрового оборудования для детей с ограниченными возможностями.

Однако сквер попросту может стать очередной жертвой «благоустройства» Смольного. Так, в 2022 году в Северной столице появился целый ряд неудачно облагороженных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Например, от рук администрации губернатора Александра Беглова пострадало общественное пространство около станции метро «Проспект Просвещения». По плану в сквере должны были установить уличную мебель и высадить деревья и кустарники. Однако по факту на территории был только высажен газон, установлены пара скамеек и странный сферический арт-объект, стоимость которого была переоценена в десять раз. Также петербуржцы пожаловались и на «благоустройство» сквера в Центральном районе.