В ЕС предположили, какие потери понесет Россия из-за санкций по нефти

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкции против РФ приведут к тому, что она будет терять около 300 миллионов евро в день. Он заявил, что российская нефть продается на 40 долларов дешевле, чем нефть марки Brent, и ожидается, что ежедневная выручка РФ от продажи энергоносителей упадет с 800 миллионов до 500 миллионов евро после вступления в силу последних мер ЕС.

С 5 февраля в отношении РФ действуют топливные санкции. Европейский союз запрещает российский импорт, а ЕС и G7 устанавливают ценовые ограничения. Летом прошлого года было принято решение ввести против нефти и нефтепродуктов из РФ дополнительные ограничения. Первые из них вступили в силу 5 декабря и касались продажи нефти. В ответ Российская Федерация запретила поставки российской нефти и продуктов, если в контрактах прямо или косвенно подразумевался потолок цен. Указ президента Владимира Путина тем не менее допускает возможность выдачи специальных разрешений для торговли.