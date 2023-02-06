Металлик и нюд остаются, логоманию отправляем в отставку: 5 трендов и 5 антитрендов маникюра на весну-2023

В 2023 году большой популярностью будут пользоваться некоторые тренды маникюра, привлекающие к себе внимание. Другие же тенденции, которые были актуальными на протяжении длительного времени, уже вышли из моды, и от них стоит отказаться.

Для создания модного маникюра в 2023 году стоит использовать такие цвета как пурпурный, красный, телесный и зеленый. Это самые модные и стильные тенденции, заслуживающие внимания.

Зимой самым главным трендом станет шоколадно-коричневый цвет, используемый для создания нейл-арта. Он заменит классический и вневременной гранатовый.

Минималистичный маникюр в нюдовых тонах по-прежнему будет оставаться в тренде, и в ближайшие несколько месяцев он не утратит своей актуальности. Это также касается и металлика. В этом году огромной популярностью будет пользоваться золото и серебро.

Самым настоящим хитом станут перламутровые ногти и французский маникюр в абсолютно любых его проявлениях.

Что же касается нейл-арта, который в 2023 году выйдет из моды, то стоит отметить, что элегантные ногти, украшенные жемчугом, отойдут на второй план. Это также касается маникюра с логотипами, фруктами, деталями в горошек и радужный маникюр. Несмотря на то что такие дизайны уже устарели, стоит отметить, что они могут вернуться в моду с наступлением теплой погоды.

Вот варианты маникюра, которые будут актуальными в 2023 году и подчеркнут красоту ногтей.

Металлический нейл-арт

Ногти с металлизированными деталями являются одним из основных трендов этого года. Можно выбрать золотистую, серебристую или же цветную эмаль с металлической отделкой.

Нюдовый маникюр

Естественный нейл-арт и нюдовые лаки для ногтей будут оставаться в тренде на протяжении длительного времени. Они являются универсальным вариантом и выглядят очень элегантно и просто превосходно.

Французский маникюр

Френч пользуется огромной популярностью, и есть множество различных вариаций этого маникюра. Можно выбрать самый различный дизайн, от классического и вневременного варианта до смелого, яркого и роскошного нейл-арта.

Коричневый маникюр

Коричневый цвет станет самым основным трендом зимой 2023 года. Этот цвет заменил собой традиционный гранатовый оттенок.

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Перламутровый маникюр

Это достаточно оригинальный и элегантный нейл-арт, точно заслуживающий внимания. Перламутровый маникюр сдержанный, но при этом он подходит как для повседневной носки, так и для праздничного мероприятия.

Вот несколько тенденций нейл-арта, которые уже вышли из моды.

Маникюр с жемчугом

Стоит помнить о том, что ногти с 3D-украшениями все еще являются популярными. А вот украшенный жемчугом маникюр считается антитрендом 2023 года.

Радужный маникюр

Радужный нейл-арт был самым настоящим хитом на протяжении нескольких сезонов. Однако в 2023 году такой маникюр отходит на второй план, уступая место другим дизайнам.

Маникюр с логотипом

Эта тенденция пользовалась огромной популярностью в течение нескольких лет. В этом маникюре есть своя особая прелесть. Однако в 2023 году он больше не в моде.

Маникюр с фруктами

Ногти, украшенные бабочками, минималистичными рисунками или абстрактными линиями, все еще остаются в тренде. Нейл-арт с фруктами же вышел из моды.

Маникюр в горошек

Горошек остается модным и востребованным принтом в одежде. Однако, что касается маникюра, то в 2023 году такой узор носить перестали.