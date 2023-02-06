Лучшие сочетания красоты и практичности: тенденции обуви на весну-лето-2023 и самые удобные модели

Весна-2023 еще не началась, но совсем скоро наступят теплые деньки, а значит, самое время задуматься о весеннем гардеробе. Обувные тренды этого года включают босоножки на ремешках и спортивные балетки, которые подойдут под любую одежду. Вы можете подобрать для себя обувь, которую можно будет надеть в офис или на свидание.

Нестареющая классика

Эксперименты в моде всегда приветствуются, но в классических туфлях есть что-то такое, что притягивает. Дизайнеры предлагают модницам в этом году босоножки с открытым носком и лодочки с ремешками.

Модернизированные вьетнамки

Когда слышится слово «вьетнамки», сразу же представляются традиционные шлепанцы с характерным разделением между двумя пальцами. В этом году вьетнамки готовятся быть более необычными. Они представлены обувью на платформе и даже полусапожками, которые будут демонстрировать всем ваш непревзойденный маникюр.

Правда, стоит быть аккуратной при выборе вьетнамок на каблуке, так как может создаться давление на область между пальцами. Но, если вы не готовитесь отправиться в этой обуви в поход, почему бы и нет!

Удобные балетки

К счастью для ног, балетки переходят с нами в новый сезон. Сегодня они представлены в новом силуэте и даже обретают спортивный стиль. Эти балетки могут стать частью вашего повседневного образа, кроме того, эта обувь хорошо сочетается даже с деловым платьем. Балетки настолько универсальны и компактны, что вы их можете уместить даже в небольшую дамскую сумочку, чтобы незаметно переобуться, когда ноги устанут от ваших новых туфель на громадном каблуке.

Обувь в сеточку

Сетчатые туфли и даже тапочки – это новый выбор модниц, которым хочется чего-то нового. Можно предпочесть утонченные сетчатые босоножки, туфли с элегантным бантом и даже тапочки, которые настолько удобны, что вам не захочется их снимать. Но будьте готовы к вопросам о том, не забыли ли вы переобуться перед выходом на улицу.

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Взятые взаймы у Золушки

Эти туфли, кажется, были позаимствованы из гардероба самой Золушки. Они настолько прозрачны, что ваша элегантная ножка не будет скрыта от любопытных глаз. Эти сандалии даже обрели название «желейные».

Объемные

Эту обувь можно назвать настоящим произведением искусства. Подобная пара станет в вашем гардеробе одной из самых эпатажных. Не удивляйтесь, если туфли в новом сезоне будут покрыты декором из воздушных шариков. Но не спешите отходить от стеллажа с такой обувью – хотя бы раз в жизни стоит побаловать свои ножки чем-то невероятно модным.

Металлик

Разнообразить повседневный гардероб поможет обувь с эффектом металлик. Это альтернатива классическим моделям, которая представлена лаконичными босоножками на высоком или низком каблуке. Из-за универсальности цвета такую обувь можно будет сочетать практически с чем угодно.

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Яркая и эффектная

Трендовая обувь предстоящего сезона будет яркой и эффектной. Если вы не любите одежду кричащих цветов, ваш образ может стать гораздо более визуально интересным, если вы наденете такие туфли. Носить их можно будет не только по случаю праздника, но и каждый день.

Танкетки

Казалось бы, от танкеток нельзя ожидать чего-то нового. Но, как и во всем остальном, в данном случае есть исключения. В этом сезоне танкетка будет скругленной и угловатой, смещенной ближе к центру. Чтобы сделать акцент на обуви, выберите цвет, который сразу же будет бросаться в глаза.

Грубые лоферы

Лоферы все еще тренде, с одной поправочкой – они в этом сезоне особенно объемные. Речь идет о массивной подошве, квадратном или круглом носе. Но эти особенности не единственные. Еще лоферы нового сезона имеют выразительные детали. Такие лоферы могут даже напоминать ботинки.

Массивные сандалии

Модные сандалии представлены моделями с выразительной подошвой. Готовьтесь выбирать между подошвой-подушкой, тракторным протектором и подошвой в спортивном стиле. У этой обуви есть множество преимуществ, среди них – максимальная практичность и удобство, при этом никто не отменяет того факта, что сандалии все еще очень эффектно смотрятся.

Спортивные босоножки

В это сложно поверить, но они действительно существуют. И хоть бегать в них вы не сможете, но дополнить образ из бомбера и трико – пожалуйста! Это настоящий симбиоз направлений. Вы обязательно должны иметь в своем арсенале кроссовки на шпильках, которые позволят вам создавать необычные образы.