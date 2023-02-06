Скандалы: «Турбокоррупция»

Запад ошарашен масштабами мародёрства в украинской «верхушке»

Аудиторы из США при поддержке представителей Мирового банка взялись за проверку целевого использования финансовой помощи Украине. Любой украинец может напрямую позвонить на «горячую линию» генерального инспектора Минобороны США, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию, дабы поделиться соображениями на предмет использования получаемых страной средств и ресурсов.

В Киеве уже называют эти жалобы «информационной психологической спецоперацией» Кремля против высших должностных лиц из окружения президента Зеленского. Между тем украинские журналисты-расследователи продолжают вскрывать все новые и новые схемы получения «незаконной прибыли» чиновниками.

По наблюдениям директора Социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, «пока одни сражаются на фронте и пытаются выжить, другие озабочены тем, что бы ещё своровать из того, что плохо лежит». Темпы нынешнего коррупционного обогащения с началом СВО резко ускорились, считает киевский политолог. То, что в мирные времена воровалось годами медленно и аккуратно, сейчас растаскивается за год и даже за несколько месяцев. «Турбокоррупционеры» прекрасно усвоили простой принцип: если не успеешь обогатиться за счёт военных действий, второй попытки уже не будет. «Неповторимая молодая команда Владимира Зеленского» ничуть не боится бравых украинских антикоррупционных органов. Каждый её игрок знает: стоит лишь поставить на паузу активные боевые действия, и золотое время незаконного обогащения испарится», — считает Небоженко.

На днях в город Житомир приезжал журналист-расследователь Юрий Николов. На встрече с местными общественными активистами он проанонсировал свой разоблачительный материал. Фабула еще не опубликованного материала Николова проста. Одно из известных украинских подразделений штурмовой пехоты обратилось через соцсети с просьбой доставить им нескольких сотен прицелов для только что полученных новейших американских винтовок. Волонтеры, понятное дело, ринулись разбираться, как так вышло, что снайперские винтовки попали на фронт без прицелов. Выяснилось, что компания-производитель отправляла их потребителю с полным набором «аксессуаров». Проще говоря, то ли при передаче партии оружия украинской стороне, то ли во время доставки винтовок на фронт с каждой из них открутили этот самый прицел.

Дальше – больше. Волонтеры отследили точную дату официальной регистрации некоей интернет-лавчонки, где предлагалось приобрести прицелы к американским винтовкам. Вы будете смеяться, но интернет-магазин заработал вскоре после доставки на Украину той самой «гумпомощи» из США.

Прежнее расследование Юрия Николова — о планах закупить для нужд тыловых частей ВСУ в шести регионах Украины неправдоподобно дорогие морковку, зеленый горошек, яйца, мясо птицы и прочие продукты питания — имело широкий резонанс и чуть было не привело к увольнению руководства украинского Минобороны. После серии совещаний с участием Владимира Зеленского «козлами отпущения» назначили одного из замов Алексея Резникова плюс главу департамента МО, ответственного за госзакупки. Сам министр в кресле удержался. Потому как контракт на поставку недешевых продуктов предусматривал денежный расчет с их поставщиками в первых числах февраля. Поскольку как раз накануне разразился мегаскандал, казенные деньги фирмой-прокладкой так и не были освоены. Следовательно, планируемый ловкачами ущерб в 4 миллиона гривен (7 млн 533 тыс. российских рублей) государству нанесен не был.

В пятницу тот же Юрий Николов в эфире телеканала «Киев» поведал еще об одной грязной финансовой схеме. Ее пытались провернуть в столичной области. Чиновники из мэрии города Ирпеня закупили дорожную соль для посыпки улиц по неимоверному «ценнику». Продукт промышленной химии оказался дороже на целых 40%. Не случись громкого пятничного разоблачения, маржа от проведения жульнической махинации составила бы 2 млн гривен (3 млн 766 тыс. руб.).

Как и в случае с министром обороны Украины, мэр Ирпеня Александр Маркушин был «выведен из-под удара». Он-де лично не подписывал ни один из документов на закупку технической соли для улиц и тротуаров. Маркушин даже назначил служебную проверку, по результатам которой, скорее всего, лишат должности кого-то из коммунальщиков.

…Существуй в Украине по-настоящему независимая силовая вертикаль, американским властям вряд ли понадобилась бы «горячая телефонная линия» для неравнодушных украинцев. Сами украинцы, если верить их реакции в соцсетях на череду последних коррупционных скандалов, не против прибытия из США помимо генеральных инспекторов еще и независимого спецпрокурора и судьи со своим электрическим стулом. Только так, мол, можно убедить власть имущих… воровать в меньших масштабах.

Виктор Полосенко

Оригинал материала: “Московский комсомолец”