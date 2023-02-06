 

Россия и Мьянма подписали соглашение по мирному атому

06.02.2023, 15:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, сообщила пресс-служба Росатома.

«В рамках соглашения стороны будут вести совместную работу, направленную на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы», – передает сообщение ТАСС.

По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, создание новой отрасли в стране окажет положительное влияние на энергетику, промышленность и экономику Мьянмы. «Сегодня начинается новая глава в российско-мьянманских отношениях, 75-летие которых мы отмечаем в этом году. <…> Мы высоко ценим тот факт, что Мьянма отдала предпочтение российским ядерным технологиям», – сказал Лихачев.

«Это соглашение является не только началом сотрудничества по реализации проекта атомной станции малой мощности, но и в целом применения ядерных технологий в различных сферах. Оно будет способствовать социально-экономическому развитию страны», – приводятся в сообщении Росатома слова премьер-министра, председателя государственного административного совета Мьянмы старшего генерала Мин Аун Хлайна.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08.20 / Для родителей первоклашек предложили ввести специальный выходной

13.02.21 / Запрещенный украинский телеканал оспорил закрытие в ВС

28.07.21 / В Кремле заявили о невмешательстве в выборы в США

20.03.22 / Стали известны победители трека «Международный» конкурса «Лидеры России»

08.07.20 / В России количество заболевших коронавирусом превысило 700 тыс.

25.08.21 / В компании Samsung оснастят ускорителями вычислений все типы памяти

30.01.21 / Украина находится на 34-м месте по уровню смертности от COVID-19 в Европе – Степанов

26.08.21 / Вопрос эвакуации украинцев из Афганистана Зеленский обсудил с эмиром Катара

02.02.21 / Харьковский сурок Тимка предсказал раннюю весну

22.08.20 / Тихановская поговорит в понедельник с первым заместителем госсекретаря США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика