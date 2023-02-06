Россия и Мьянма подписали соглашение по мирному атому

Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, сообщила пресс-служба Росатома.

«В рамках соглашения стороны будут вести совместную работу, направленную на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы», – передает сообщение ТАСС.

По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, создание новой отрасли в стране окажет положительное влияние на энергетику, промышленность и экономику Мьянмы. «Сегодня начинается новая глава в российско-мьянманских отношениях, 75-летие которых мы отмечаем в этом году. <…> Мы высоко ценим тот факт, что Мьянма отдала предпочтение российским ядерным технологиям», – сказал Лихачев.

«Это соглашение является не только началом сотрудничества по реализации проекта атомной станции малой мощности, но и в целом применения ядерных технологий в различных сферах. Оно будет способствовать социально-экономическому развитию страны», – приводятся в сообщении Росатома слова премьер-министра, председателя государственного административного совета Мьянмы старшего генерала Мин Аун Хлайна.

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