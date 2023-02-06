 

На месте крушения китайского аэростата обнаружена подводная лодка

06.02.2023, 15:33, Разное
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Китайский метеозонд потерял управление во время сильного урагана, пересёк Тихий океан, пролетел над территорией Аляски, Канады и США, после чего потерпел крушение в Северной Атлантике.

В ходе обследования острова рядом с местом падения аэростата была обнаружена подводная лодка неизвестного происхождения. Она была спрятана в большом скалистом гроте, доступ в который открывался только во время отлива. Длина найденного судна составляет 70 метров, максимальная ширина – 8 метров. Водоизмещение около 1500 тонн.

В одном из внутренних помещений субмарины был найден орган, более 30 старинных картин известных европейских мастеров, небольшой музей и библиотека. Название, дату и место постройки подлодки установить не удалось. По словам представителя поисковой группы Джона Мангалса, единственная надпись на внутренней переборке «Mobilis in mobile» не позволяет определить ни верфь, на которой было создано загадочное судно, ни его владельца. Известно лишь, что приборы и оборудование покупались в разных странах у разных производителей под заказ.

Вскоре после обнаружения скалистый грот, в котором была заключена подводная лодка, обрушился в результате землетрясения. Дальнейшая судьба судна остаётся неизвестной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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